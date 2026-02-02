Анонсирована игра Genigods: Nezha по мотивам китайской мифологии

Состоялся анонс игры Genigods: Nezha.

Вместе с ним аудитории представили первый трейлер с катсценами и геймплейными кадрами.

Над проектом работает студия Genigods Lab, а основой для сюжета стала китайская мифология о сотворении мира.

Авторы называют свою работу хардкорным ролевым экшеном.

Геймерам предстоит взять на себя управление воительницей, которая будет "сражаться с могущественными сущностями и осваивать уникальные боевые приемы".

Релиз запланирован на 2028 год на PlayStation 5 и ПК.