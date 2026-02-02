Студия автора Just Cause раскрыла детали дебютной игры Samson

Студия Liquid Swords создателя серии Just Cause раскрыла новые детали своего дебютного экшена Samson. Игра создается в формате приключенческого боевика с открытым миром, ориентированного на динамичные сражения и автомобильные погони, сообщает DTF.

Разработчики представили пятиминутный ролик с демонстрацией геймплея. Ключевой элемент боевой системы — рукопашные столкновения, а огнестрельное оружие в Samson отсутствует. В боях предполагается активное использование подручных предметов и окружения.

Авторы называют главного героя просто «крутым парнем», а не «обученным профессионалом», поэтому в драках ему придется постоянно импровизировать, чтобы выжить.

Значимую роль в игровом процессе будет играть транспорт. Для автомобилей реализована отдельная система повреждений, а сами машины задействованы как в сюжетных и побочных заданиях, так и в погонях и логистических миссиях.

Выход Samson запланирован на первую половину 2026 года. Стартовой платформой станет ПК, а версия для игровых консолей уже находится в разработке.

