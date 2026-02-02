5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Don’t Stop, Girlypop!

Don’t Stop, Girlypop! — головокружительно быстрый арена-шутер с акцентом на передвижение, но вместо привычного хоррор/sci-fi/фэнтези сеттинга он признается в любви к яркой Y2K поп-культуре. Но визуальный дизайн — не главный гиммик, поскольку авторы также подумали и о механиках. Например, чем быстрее движется игрок, тем больше урона он наносит (и тем больше здоровья восстанавливает).

© Steam

Space Warlord Baby Trading Simulator

Новый проект в портфолио эксцентричного разработчика Strange Scaffold посвящен торговле акциями «на основе жизней симулированных младенцев». Игроку предстоит делать ставки на процедурно-сгенерированных инопланетных детей из семи разных миров, а после этого — наблюдать за их жизнями, чтобы отслеживать оптимальный момент для инвестиций.

© Steam

Bogos Binted?

Bogos Binted? — патигейм, где четыре игрока могут примерить на себя роли причудливых инопланетян и сразиться в простенькой карточной игре. Правда, проста она ровно до того момента, как в дело вступают особые карты… Не говоря уже о том, что сопернику можно попросту снести голову, если с картами не повезет.

© Steam

Millenium Dream

Интригующий симулятор ходьбы, посвященный исследованию окружения в духе «китайского дримкора» — эстетики, похожей на сочетание vaporwave и лиминальных пространств. По задумке авторов, Millenium Dream должна подарить игроку «тишину, ностальгию и едва уловимую тревогу», пока тот гуляет по тихим локациям и делает фотографии.

© Steam

Valkyrie Saga

Valkyrie Saga — платформер эпохи PlayStation 1, который никогда не существовал в реальности. То есть, игра стилизована под нечто периода ранней трехмерной графики, но с амбициями и масштабами мира, которые были бы невозможны в то время. Главная героиня может прыгать и парить, путешествуя по полузаброшенным пейзажам в поисках спасения для своего родного острова, который вот-вот рухнет с небес на землю.