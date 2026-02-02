В Турции могут замедлить работу Steam и других игровых сервисов

В Турции рассматривается законопроект, который предусматривает введение жестких ограничений в отношении крупных цифровых платформ по продаже видеоигр, включая Valve и ее сервис Steam. В случае отказа от выполнения новых требований платформам может грозить замедление, фактически сопоставимое с блокировкой, сообщает Turkiye Today.

Документ распространяется на сервисы с крупной ежедневной аудиторией. От таких платформ предлагается потребовать открытия официальных представительств в Турции и назначения локальных представителей, отвечающих за взаимодействие с регулятором.

Одним из ключевых положений законопроекта является обязательное наличие возрастных рейтингов для всех игр, продаваемых турецким пользователям. Допускаются только классификации от признанных международных систем, включая PEGI и ESRB. Игры без официального возрастного рейтинга планируется запретить к продаже для пользователей с турецкими IP-адресами.

Контроль за исполнением закона предлагается возложить на Турецкое управление информационных и коммуникационных технологий. Ведомство может получить полномочия требовать изменения контента или полного удаления игр, а также запрашивать пользовательские данные и технические журналы платформ.

В качестве санкции за несоблюдение требований рассматривается ограничение скорости доступа к сервисам до 90%. При таких условиях загрузка современных игр объемом 100 ГБ может занимать месяцы, что фактически делает сервисы непригодными для использования.

Эксперты указывают, что около 60% игр в Steam не имеют официального возрастного рейтинга. Это означает, что турецкие версии цифровых магазинов рискуют лишиться значительной части каталога. Дополнительным фактором давления могут стать затраты на локальные офисы, которые потенциально приведут к отказу от региональных цен.

Инициатива затрагивает не только Steam. Под действие законопроекта также подпадают Epic Games, Microsoft (Xbox) и Sony. В случае принятия закона пользователи турецкого PlayStation Store, которым активно пользуются с 2022 года россияне, могут столкнуться с сокращением ассортимента игр без рейтингов.

