MSI выпустила приставку Claw A8 за пределами Азии

В США и Европе начали продавать портативную игровую консоль MSI Claw A8. Как сообщает VideoCardz, в США модель с индексом BZ2EM-070US предлагается в конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.

Консоль оснащена процессором Ryzen Z2 Extreme и 8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей, яркостью до 500 нит и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает технологию динамической смены частоты обновления (VRR).

За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 80 Вт*ч с поддержкой зарядки мощностью до 65 Вт. Устройство также получило два порта USB4 с поддержкой DisplayPort, Power Delivery 3.0 и совместимость с Thunderbolt 4. Среди прочего отмечается наличие беспроводных модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

В США MSI Claw A8 уже доступна у Newegg по цене $1149 (около 87 тыс. руб.). При этом актуальная модель Claw 8 AI+ на базе платформы Intel Lunar Lake в настоящий момент стоит на $50 дешевле и предлагает больший объем оперативной памяти — 32 ГБ.