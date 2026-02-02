Авторы Escape from Tarkov показали первый тизер космического шутера COR3

Первый трейлер игры COR3 — шутера от автора Escape from Tarkov
Глава студии Battlestate Games Никита Буянов представил первый трейлер игры под названием COR3. Дата выхода шутера от автора Escape from Tarkov пока неизвестна.
Видео доступно на YouTube-канале cor3corp. Права на видео принадлежат Никите Буянову.
Разработчики также опубликовали официальный синопсис к предстоящему проекту. Согласно описанию, действие игры развернётся в 2251 году. По сюжету человечество смогло предотвратить тотальное уничтожение всех людей на планете. Организация под названием Core собрала остатки выживших и повернула вспять волну разрушений, объединив правительства мира.
В трейлере показаны кадры от первого лица, а также различные звездолёты и постапокалиптическую локацию. В последнее время Никита Буянов публиковал изображения и шифры, намекающие на скорый анонс. В ноябре 2025 года его студия Battlestate Games выпустила шутер Escape from Tarkov, которая находилась в раннем доступе с 2017 года.