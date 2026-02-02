Флагманский SSD теперь стоит как мощный игровой компьютер

Компания SanDisk обновила цены на устройства бренда Western Digital в своем официальном онлайн-магазине. Корректировка затронула всю потребительскую линейку накопителей: стоимость ряда моделей выросла в разы по сравнению с первоначальными рекомендованными ценами, сообщает Tom's Hardware.

Наиболее существенное подорожание зафиксировано в сегменте флагманских решений. Так, новый SSD WD Black SN8100 объемом 8 ТБ теперь предлагается за $2580 (около 195,3 тыс. руб.). Еще несколько месяцев назад за такую сумму можно было собрать производительный игровой ПК с флагманским процессором и топовой видеокартой.

Серия SN7100 подорожала в 2,1–2,9 раза, тогда как рост цен затронул и массовый сегмент. Даже бюджетная линейка WD Blue SN5100 подорожала в 2–2,8 раза. В частности, версия на 500 ГБ, ранее предлагаемая за $60, теперь продается за $120, а модель на 1 ТБ подорожала с $80 до $210.

Эксперты отмечают, что текущее повышение цен носит не разовый характер. По прогнозам аналитиков, дефицит памяти NAND сохранится как минимум на протяжении всего 2026 года.

