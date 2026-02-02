Дизайн Windows станет похож на macOS

Microsoft тестирует новый элемент пользовательского интерфейса для Windows 11, вдохновленный концепцией верхних панелей управления, характерных для macOS и ряда дистрибутивов Linux. Об этом сообщает The Verge.

© Газета.Ru

Эксперимент ведется внутри команды PowerToys. Решение позиционируется как настраиваемый UI-док, который можно размещать не только в верхней части экрана, но также сбоку или снизу. Панель поддерживает расширения PowerToys и может адаптироваться под различные сценарии использования.

Прототип позволяет выводить в панель системные показатели: загрузку процессора и памяти, температурные данные, а также ярлыки приложений, элементы управления воспроизведением мультимедиа и другие быстрые действия. Архитектурно панель разделена на три зоны, а ее внешний вид и поведение детально настраиваются, включая оформление, фон и работу в темном режиме.

В настоящее время Microsoft собирает отзывы сообщества через GitHub. Проект находится на стадии эксперимента, и его включение в стабильные версии Windows 11 пока не гарантировано.

