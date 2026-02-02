Онлайн Dota 2 снизился в январе, несмотря на выход патча 7.40c

Статистический портал Steam Charts опубликовал данные об активности аудитории Dota 2 за январь 2026 года.

Среднее количество игроков в январе составило 569 324 человека. Это на 25 тыс. меньше, чем в декабре 2025 года, когда показатель держался на уровне 594 тыс. Пиковый онлайн также снизился: максимальное число игроков в сети составило 855 690, что на 48 тыс. уступает декабрьским цифрам.

При этом текущая статистика всё ещё значительно превосходит результаты годичной давности. В январе 2025 года пиковый онлайн составлял 719 825 человек, а средний — 446 тыс.

Снижение активности произошло на фоне выпуска обновления 7.40c в конце месяца. Патч внёс корректировки в баланс героев и предметов, а также добавил персонажа Largo в режим Captain's Mode. Разработчики интегрировали героя-барда в турнирный пул спустя всего 37 дней после релиза, установив новый рекорд скорости для дисциплины.