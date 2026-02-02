Xiaomi выпустила дешевый игровой монитор MiniLED G Pro 27Qi 2026

Xiaomi представила за пределами Китая игровой монитор G Pro 27Qi 2026 с подсветкой MiniLED. Об этом сообщает портал Videocardz.

Новинка оснащена 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления до 180 Гц. Такой показатель обеспечивает баланс между плавностью изображения и практическими сценариями использования в играх и повседневной работе.

Максимальная яркость экрана благодаря MiniLED достигает 2000 нит в HDR-режиме при размере светлого окна 10–30% от площади дисплея. Система подсветки включает 1152 зоны локального затемнения, что должно положительно сказаться на контрасте и качестве HDR-контента.

Монитор обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB и до 99% DCI-P3, а среднее отклонение цветопередачи Delta E заявлено на уровне ниже 1. Также заявлено использование 10-битного отображения цвета, реализованное по схеме 8 бит + FRC.

Рекомендованная цена Xiaomi G Pro 27Qi 2026 в Австралии составляет около AU$499 (около 26,4 тыс. руб.).

