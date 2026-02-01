Team Spirit вышла в гранд-финал FISSURE Universe: Episode 8 по Dota 2

Team Spirit пробилась в решающий матч онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 8 по Dota 2. В финале нижней сетки «драконы» переиграли состав Team Yandex со счётом 2:0.

Первая карта прошла под полным контролем Team Spirit: команда вынудила оппонента сдаться уже на 25-й минуте. Вторая игра оказалась более напряжённой. Spirit владела преимуществом в 7 тыс. золота к 25-й минуте, но затем растеряла его. Однако в лейтгейме коллектив сумел собраться и довести серию до победы.

Team Yandex завершила выступление на турнире, заняв третье место и заработав $ 30 тыс. призовых. Team Spirit прошла в гранд-финал, где попытается взять реванш у Aurora Gaming за поражение в верхней сетке. Решающее противостояние в формате best-of-5 начнётся 1 февраля в 19:30 мск.