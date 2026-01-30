Где найти счетчики Гейгера в Arc Raiders: гайд

Счетчики Геймера — довольно ценный ресурс в Arc Raiders, потому что их можно разбирать на ходовые компоненты для крафтинга. К тому же, новый проект по созданию витрины трофеев сделал их еще более желанными, потому что для финальной стадии проекта нужно пожертвовать аж три счетчика. Портал PC Gamer рассказал, где их можно найти.

© Steam

Счетчики Гейгера — эпический материал Исхода, который можно найти только в лабораториях Стелла-Монтис. Лучшее место для их поисков — сборочные мастерские на севере карты. Проверяйте каждый контейнер, который там есть, особенно желтые и белые тумбочки, синие ящики и серверные.

Как и большинство других предметов, технически счетчики можно найти и не в локациях Исхода; просто там они встречаются реже. Так, есть смысл проверить медицинское крыло, поскольку там много ящиков с инструментами и прочих контейнеров.

Помимо этого, счетчики Гейгера можно переработать, чтобы получить модули Исхода и батареи, хотя если вы ищете их, то они наверняка нужны вам только для финальной стадии нового проекта. Не проходите мимо них и позже — модули Исхода тяжело найти, а требуются они для многих высокоуровневых рецептов.

Пожертвовав три счетчика для проекта, вы также получите легендарную винтовку «Афелий» — обычно для ее создания нужно убить матриарха.