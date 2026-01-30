Создатель Dishonored и Prey призвал не обесценивать труд творцов верой в ИИ

Основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио и один из ключевых авторов Dishonored и Prey высказался об использовании искусственного интеллекта. Это актуальная тема, особенно на фоне мнений о том, что ИИ вредит игровой индустрии. Однако геймдизайнер беспокоится совсем о других вещах…

© кадр из игры

По мнению Колантонио, люди слишком завышают возможности искусственного интеллекта на сегодняшний день. Разработчик слышит множество пессимистичных мнений о том, что скоро ИИ захватит рабочие места. И для геймдизайнера в этом кроется ключевая проблема — веря в чудесные возможности нейросетей, общество «обесценивает» творческий труд.

«Люди слишком сильно экстраполируют то, что сегодня делает генеративный ИИ. Я продолжаю слышать: “это худшее, что может быть”, “представьте, что у нас будет через 5 лет”, “всё кончено”. Я не беспокоюсь, что искусственный интеллект захватит наши рабочие места. Я беспокоюсь, что люди верят в это и тем самым обесценивают творческие профессии», — считает Колантонио.

Игроки также приняли участие в дискуссии, которая началась на фоне высказывания Рафаэля. Одно из мнений гласит, что с развитием нейросетей практически весь онлайн-контент станет «искусственным» — тогда люди начнут чаще проводить время в реальном мире, где можно отличить ложь от правды. Колантонио назвал это «позитивным» последствием развития ИИ.

Ещё одна точка зрения заключается в том, что «любители ИИ-контента» — это плебеи, которые вряд ли пересекутся с аудиторией ценителей искусства. Для последних творения нейросетей не несут никакой ценности, поэтому вряд ли творческие люди смогут растерять аудиторию.