Сотрудничество между создателями Hitman и MindsEye может прекратиться

Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что сотрудничество между IO Interactive и студией Build a Rocket Boy может прекратиться. Последняя выпустила провальный боевик MindsEye, из-за которого авторы Hitman даже подумывают об отказе от издания игр сторонних партнёров в дальнейшем.

© кадр из игры

По словам инсайдера, о прекращении партнёрства должна объявить сама Build a Rocket Boy в скором времени. Источники рассказали, что авторы MindsEye планируют основать собственное издательство. Это должно не только дать студии больше контроля над собственным будущим, но и поможет ускорить принятие решений.

Также Хендерсон сообщил, что анонсированный летом 2025 года кроссовер MindsEye и Hitman не состоится. Вместо него разработчики продолжат исправлять и обновлять MindsEye. К слову, боевик всё ещё продолжают рекламировать через медийных персон — студия всё ещё хочет реанимировать боевик, ставший одной из худших игр 2025 года.

Хендерсон подчёркивает, что решение о расставании принадлежит Build a Rocket Boy, а не IO Interactive. Отметим, что авторы Hitman потенциально могли бы хотеть прекратить сотрудничество из-за риска для собственной репутации.