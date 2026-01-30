Sony может выпустить PlayStation Portal с OLED-дисплеем в 2026 году

Компания Sony может выпустить PlayStation Portal с OLED-дисплеем уже в этом году. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на инсайдера под псевдонимом KeplerL2.

Пользователь форума NeoGAF считает, что главной особенностью приставки станет экран, который способен передавать четкое красочное изображение и по-настоящему насыщенный глубокий черный цвет. Другие детали не раскрываются.

Ранее стало известно, что игровая консоль PlayStation 6 может появиться на рынке не раньше 2027 года. Кроме того, Sony намерена представить в 2026 году обновление для PlayStation 5 Pro с поддержкой технологии AMD FSR 4.

До этого производитель электроники Fplus представил свой прототип российской игровой консоли. На нем уже можно запускать игры, чтобы тестировать производительность и получать информацию, необходимую для отладки.

