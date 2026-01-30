Для слэшера Stellar Blade вышла профессиональная русская озвучка

Студия Mechanics VoiceOver объявила о завершении работы над русской озвучкой для игры Stellar Blade. Команда локализаторов закончила дубляж спустя полгода после его анонса и сборов в размере 387 тысяч рублей.

Всего над русской озвучкой для корейского экшена поработали более 40 актёров русскоязычного дубляжа. По традиции загрузить озвучку можно полностью бесплатно в соцсетях студии без каких-либо дополнительных взносов.

Слэшер Stellar Blade вышел в 2024 году эксклюзивно на PlayStation 5, а на ПК добрался 12 июня 2025-го. В Steam у игры «Очень положительные» отзывы — её рекомендуют к покупке сразу 94% пользователей.