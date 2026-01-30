Аналитики уверены в выходе нового DLC для «Ведьмака 3» до осени

Аналитики вновь высказались на тему возможного дополнения для ролевой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Напомним, что оно якобы выйдет в мае и может отправить игроков в Зерриканию. Теперь же аналитики проанализировали слова руководства CD Projekt и уточнили свои прогнозы.

По мнению польского издания Strefa Inwestorów, заявления совета директоров CD Projekt ясно дают понять о появлении некоего нового контента в 2026 году, который сможет положительно сказаться на финансовых результатах компании. И вряд ли этой новинкой, которая простимулирует продажи, будет Reigns: The Witcher — анонсированный на днях карточный спин-офф «Ведьмака», создающийся сторонними разработчиками.

С учётом истории релизов CD Projekt и календарь новинок игровой индустрии в целом, аналитики ожидают выпуск чего-то крупного (потенциального DLC) в первой половине 2026 года. Во втором полугодии календарь «сужается» из-за GTA 6 — релиз ожидаемого боевика намечен на 19 ноября.

Опрошенные аналитики предположили, что авторы «Ведьмака 3» выпустят третье крупное DLC в мае 2026 года, а на выставке Summer Game Fest в июне покажут новые материалы по четвёртой части. Релиз аддона также могли бы приурочить к 11-летию игры. Анонс в рамках июньского шоу маловероятен, однако в таком случае релиз дополнения стоит ожидать в сентябре.