В Нидерландах начали расследование против Roblox

Управление по делам потребителей и рынков в Нидерландах сообщило о начале расследования в отношении игровой онлайн-платформы Roblox из-за возможных рисков безопасности для несовершеннолетних.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования будет проверено, принимает ли Roblox достаточные меры для защиты несовершеннолетних, которые пользуются игровой платформой. Отмечается, что американская платформа часто находится в поле зрения общественности из-за опасений по поводу игр с элементами насилия или сексуального характера, которым подвергаются дети.

3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового распространения многочисленного количества материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только. При этом ранее Роскомнадзор неоднократно направлял требования по обеспечению безопасности детей на платформе.

Руководство Roblox обратилось в РКН, заявив о готовности к взаимодействию с целью принятия мер, нужных для удаления деструктивной и опасной информации, а также пресечения преступных действий.

Ранее в Roblox ввели обязательное подтверждение возраста по лицу или паспорту.