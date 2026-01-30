Композитор Silent Hill считает, что серия за долгие годы не изменилась

Легендарный японский композитор Акира Ямаока поделился мнением об эволюции франшизы Silent Hill, в создании которой он принимал участие.

© кадр из игры

Ямаока отметил, что за долгие годы серия фактически не изменилась, несмотря на то, что Silent Hill f перенёс повествование в Японию. По словам композитора, всё это время авторы франшизы стараются создать совершенно новые подходы к хоррору. Философский подход Konami к Silent Hill остался прежним, уверен Ямаока.

Говоря о новом фильме «Возвращение в Сайлент Хилл», Ямаока признался, что во время первых просмотров думал как картина отражает его видение Silent Hill 2. Ранее Ямаока говорил, что для следующей экранизации он выбрал бы Silent Hill 4: The Room.

Впрочем, судя по оценкам «Возвращения в Сайлент Хилл», следующего фильма может и не быть. Критики и зрители сошлись во мнениях и разнесли картину. Чаще всего её ругают ругают за сумбурный сюжет и сомнительные изменения в арках персонажей, а режиссёра — за непонимание психологизма оригинальной серии.