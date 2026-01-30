Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2026

Январь подошел к концу — и первые крупные релизы года уже начинают выходить. А пока вы планируете отгул под день выхода Resident Evil Requiem, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Steam вышла Terminal Lucidity: хоррор-головоломка, где одинокому инженеру предстоит отправиться под землю, чтобы провести техобслуживание суперкомпьютеров. Проблема лишь в том, что каждый терминал в этой сети работает по собственным правилам, и их сначала предстоит нащупать путем проб и ошибок.

© Steam

Highguard была, пожалуй, самым негативно принятым анонсом The Game Awards 2025. Игру похоронили еще до релиза, но теперь она вышла в Steam и, в целом, показала неплохой дебют. PvP-шутер от бывших разработчиков Apex Legends сочетает много жанров в одном: он в чем-то похож на Halo, а в чем-то — на Battlefield.

© Steam

Nioh 3 за неделю до релиза получила довольно большую (90 ГБ) демоверсию, которую могут попробовать все желающие. На этот раз демка вызвала больший интерес, чем обычно, потому что в третьей части разработчики порядком встряхнули привычную формулу. Игроку предстоит странствовать по небольшим открытым мирам в разных эпохах Японии, переключаясь между самураем и ниндзя — каждый со своими стилями боя, способностями и нюансами.

© Steam

Delivery & Beyond — кооперативный комедийный хоррор о курьерской компании гиен. Любой, кто играл в REPO или Lethal Company, быстро освоится с механиками: здесь тоже нужно искать ценные предметы, чтобы вывезти их с локаций и получить прибыль. Разница лишь в том, что Delivery & Beyond позволяет игрокам «злоупотреблять» физическим движком игры, чтобы, например, пересекать бездонные ямы верхом на мусорных баках.