В ARC Raiders снова нашли способ копировать редкие чертежи и предметы

Фанаты ARC Raiders обсуждают возвращение бага, который позволяет копировать различные чертежи и предметы. Его исправили в одном из первых обновлений, но, кажется эксплойтеры нашли новый способ или воскресили старый.

© кадр из игры

В одном из описанных случаев в инвентаре рейдера нашли 22 чертежа «Бури», во втором — 17 однотипных чертежей, а ещё у одного человека увидели несколько десятков редких уток, которые являются очень редкими.

Геймеры обеспокоены подобными ситуациями, потому что они делают прогресс бессмысленным. Сколько бы времени ты не провёл за сбором предметов, кто-то просто может их накопировать. Разработчики же пока не высказывались на эту тему.

Напомним, что недавно в ARC Raiders вышло обновление Headwinds, которое привнесло в игру режим поиска для игроков 40+ уровня, новый ивент с птичьими гнёздами и новый ивент со сбором предметов. Некоторые геймеры заметили, что без объявления ослабили некоторые виды оружия.

Один из стримеров даже разобрал 109 «Охотников», посчитав их бесполезными. Оказалось, что авторы не планировали ничего менять и быстро откатили все изменения.