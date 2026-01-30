Геймдиректор Baldurʼs Gate 3 уточнил свои слова о конструктивной и обидной критике

Глава Larian Studios и геймдиректор Baldur’s Gate III Свен Винке не остановился на первом посте, посвящённом критике разработчиков. Он снова написал на эту тему в соцсетях и пояснил свои слова.

© кадр из игры

Винке отметил, что случаи, когда игры делают только ради денег, существуют и раздражают его так же, как и геймеров. Но, говоря о том, что нужно выбирать слова, когда критикуешь что-то, Винке думал в первую очередь о честных творцах.

«Я знаю многих из них и видел, как болезненно они реагируют на критику. Часто они вообще перестают читать отзывы. А жаль, потому что это значит, что они перестают взаимодействовать со своей аудиторией и теряют всё хорошее, что могли бы почерпнуть из отзывов», — написал Винке.

Бывают и случаи, когда комментаторы переходят все границы и начинают угрожать творцам расправой. Чтобы отсеивать подобные вещи и выделять из критики конструктив, нужно время и опыт. Сейчас, по словам Винке, он научился делать это. Он признался, что сообщество и критики во многом помогли сделать Baldurʼs Gate III лучше. Винке поблагодарил всех, кто оставляет отзывы по делу, и ещё раз призвал быть вежливыми, даже если вам что-то очень сильно не нравится.

Напомним, что сейчас Larian работает над новой Divinity, которая должна стать самым масштабным проектом студии.