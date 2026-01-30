Borderlands 4 получила фоторежим и дорожную карту на 2026 год

Для Borderlands 4 вышло обновление, добавившее обещанный ещё прошлым летом фоторежим. Для получения эффектного кадра пользователи могут настроить ряд параметров: объектив, глубину резкости, виньетку, фильтры и так далее.

© кадр из игры

Правда, полученные картинки сохраняются не средствами самой игры, а PC или консолей. В случае со Steam это F12, Print Screen или «Ножницы», а на PS5 и Xbox Series нужно нажать на соответствующую клавишу на котроллере.

Также Gearbox опубликовала дорожную карту на 2026 год. В первом квартале выйдет первое платное дополнение Legend of the Stone Demon, включающее в себя новое задание и легендарную добычу, а также тематическую карту Хранилища с 24 косметическими предметами и 4 предметами снаряжения.

Аналогичные DLC также выйдут во втором и третьем кварталах 2026 года. Плюс платный набор сюжетных заданий, новый босс для рейдов и многое другое.

Напомним, что Borderlands 4 вышла на PC, PS5 и Xbox Series 12 сентября. В разработке находится ещё и версия для Switch 2 — её собирались выпустить 3 октября, но в итоге перенесли на неопределённый срок.