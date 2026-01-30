Авторы Highguard сократили количество вылетов на 90%

Геройский шутер Highguard получил свежий патч с обещанными «востребованными функциями» и исправлением различных технических проблем. Разработчикам удалось сократить количество вылетов из игры на 90%. Из патчноута:

© кадр из игры

добавлены переключаемые настройки для стрельбы в прицеле (ADS) — пока только на PC — и для приседания — на всех платформах;

добавлены ползунки поля зрения (FoV) на консолях — можно регулировать до 110 градусов.;

оптимизированы низкие настройки масштабирования теней и отражений;

добавлен параметр «Качество дальности прорисовки»;

игроки могут сами вкл./выкл. анизотропию, хроматическую аберрацию и эффект Bloom;

теперь можно полностью отключить глобальное освещение;

добавлены пресеты DLSS на выбор;

исправлена ошибка движка, которая могла ограничивать частоту кадров на ноутбуках до 60 FPS;

устранён ряд ошибок, связанных с отображением статуса пользователей в сети и подбором игроков;

сокращение сбоев на 90% привело к значительному повышению стабильности.

Highguard бесплатно доступна на PC, PS5 и Xbox Series. На релизе шутер получил «в основной отрицательный» рейтинг в Steam, где также привлёк 97 249 игроков одновременно.

Но для успеха Highguard, как уверены разработчики, не нужна огромная аудитория. Достаточно преданной фан-базы, для которой уже готовят новый контент.