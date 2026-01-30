Sony активизировала апгрейд-кампанию для владельцев PlayStation

Корпорация Sony начала активнее стимулировать владельцев PlayStation 4 переходить на актуальную PlayStation 5, что может свидетельствовать о намерении компании завершить поддержку предыдущего поколения консолей. Об этом сообщает портал Insider-Gaming со ссылкой на жалобы пользователей.

Владельцы старых PlayStation 4 начали получать электронные письма от Sony с предложением обновиться до PlayStation 5. В рассылке компания указывает на актуальные и будущие игровые релизы, доступные на новом поколении консоли, и предлагает ознакомиться с действующими акциями. В числе проектов 2025 года упоминаются Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders и Ghost of Yotei, а также ряд ожидаемых релизов 2026 года, включая SAROS, 007: First Light и Nioh 3.

Активизация маркетинга происходит на шестом году жизненного цикла PlayStation 5 — заметно позже, чем в предыдущих поколениях консолей. Это косвенно подтверждает, что Sony не планирует в ближайшей перспективе выпуск нового устройства и рассчитывает на длительную актуальность PS5.

По данным отраслевых источников, следующая консоль Sony может быть представлена не ранее 2029 года. Также ожидается постепенное сворачивание поддержки PS4: в 2026 году для платформы планируется отключение части функций сервиса PlayStation Network, что дополнительно подтолкнет пользователей к переходу на новое поколение.

