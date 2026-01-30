S1mple подвергся критики за рукопожатие

Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев подвергся резкой критике в социальных сетях после матча на турнире по Counter-Strike 2 IEM Krakow 2026 из-за рукопожатия с российским игроком Денисом electroNic Шариповым, который выступает с ним в одной команде. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Инцидент произошел после победы команды BC.Game над бразильским коллективом Legacy со счетом 2:0. По итогам встречи игроки поздравили друг друга, и момент рукопожатия между Костылевым и Шариповым попал в трансляцию и на скриншоты, которые быстро разошлись по соцсетям. Это вызвало негативную реакцию части украинской аудитории, которая начала активно обсуждать эпизод в комментариях.

«Отправьте его на фронт (Симпла)», – написал пользователь с ником Finspong.

При этом в профессиональном сообществе нашлись и те, кто воспринял ситуацию более спокойно, отметив спортивный характер произошедшего. Костылев и Шарипов ранее на протяжении нескольких лет выступали вместе за украинскую организацию Natus Vincere, а осенью 2025 года вновь оказались в одной команде BC.Game, однако до турнира в Кракове играли совместно лишь на онлайн-соревнованиях.

IEM Krakow 2026 завершится 8 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

