Авторы фанатских серверов Anthem не гарантируют, что у них все получится

Группа энтузиастов, которая работает над фанатскими серверами закрывшегося шутера Anthem, рассказала о возрождении игры. После демонстрации ролика с работающими серверами сообщество воодушевилось. Но у программистов есть проблемы, которые пока не удаётся решить.

© кадр из игры

«Например, когда мы пытаемся загрузить большинство карт, неигровые персонажи не появляются, но на некоторых картах они есть. И нам ещё предстоит выяснить почему», — отметили энтузиасты.

Они «на 75%» уверены в том, что разобраться с трудностями получится, но на это нужно много времени, потому что у всех в команде есть и другие занятия. При этом гарантировать результат нельзя.

EA окончательно закрыла сервера Anthem 12 января. Фанаты попрощались с полюбившейся игрой, а ветеран BioWare Марк Дарра заявил, что её можно воскресить силами фанатов. Во время разработки, по его словам, студия пользовалась локальными серверами. Но что с кодом сейчас — неизвестно.