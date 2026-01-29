В Capcom поддержали помешательство на огромных «базуках» Леона

Свежая демонстрация геймплея Resident Evil Requiem стала чем-то вроде масла в огне фанатских страстей. И, похоже, что в Capcom с радостью подливают новую порцию.

© кадр из игры

Геймдиректор Коси Наканиси подтвердил, что образ Леона Кеннеди в новой части создавался при активном содействии сотрудниц компании. Там работает очень много поклонниц персонажа. Фанаты, конечно же, успели оценить проделанный труд и растащили его (труд) на скриншоты. Самые популярные — кадры с Леоном, на котором хорошо видно его накаченные «базуки».

Фанатки в шутку предполагают, что герою подобрали слишком узкую одежду. Официальный аккаунт серии в соцсетях с ними согласился.

Не все игроки оценили такое отношение к телу Леона и призвали наказать менеджеров, которые занимаются соцсетями. Кто-то поинтересовался, будет ли Capcom вести себя так же с женскими персонажами? Кто-то (в основном фанклуб Джилл) негодует, что Леон опят становится центром серии.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PC, PlayStation 5 (с поддержкой до 120 FPS на PS5 Pro), Xbox Series и Nintendo Switch 2.

В игре будет официальная русская озвучка. А системные требования раскрыли ещё в прошлом году.