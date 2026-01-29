В США резко подорожали накопители SanDisk

Резкий рост цен на накопители SanDisk зафиксирован на розничном рынке США. За ночь устройства подорожали более чем в два раза, о чем рассказал пользователь форума Reddit под ником LilScarface609, работающий в одном из американских магазинов электроники.

© Газета.Ru

Судя по опубликованным снимкам, всего за один день стоимость портативного SSD SanDisk увеличилась более чем вдвое — с $130 до $286 (с 9,9 до 21,8 тыс. руб.). Аналогичная динамика наблюдается и в других категориях: внешний SSD SanDisk объемом 2 ТБ подорожал с $200 до $520 (с 15,2 до 39,6 тыс. руб.).

Позднее пользователь сообщил, что ценовой скачок затронул и карты памяти. В качестве примера он привел microSD SanDisk на 128 ГБ, которая накануне продавалась за $18,99 (около 1,4 тыс. руб.), а сейчас предлагается уже по цене $66,99 (около 5,1 тыс. руб.).

Резкий рост цен вызван кризисом на рынке памяти. Спрос со стороны сектора искусственного интеллекта привел к дефициту накопителей, оперативной памяти и видеокарт. Оставшиеся устройства продаются с большой наценкой.

Ранее сообщалось, что рост цен на оперативную память начал сдерживать спрос.