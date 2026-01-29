Фанаты World of Warcraft в ярости из-за запрета рейдов с аукционами

В сообществе World of Warcraft разгорелся скандал из-за влияния разработчиков на экономику. Особенно сильно фанатов возмутили запреты GDKP-рейдов, в которых игроки торгуются за лут.

© кадр из игры

Больше всего негативных комментариев оставляют те, кто играет в WoW Classic. Для них подобные рейды являются способом получить редкие предметы, в том числе маунтов. При покупке они стоят огромных денег, и GDKP-рейды стали отличной альтернативой обзавестись редкостями.

Разработчики пришли в обсуждение, чтобы выразить свою позицию. Баны грозят «организациям, предлагающим буст, подбор игроков, эскроу или другие нетрадиционные услуги, в том числе за золото». При этом другие услуги за золото оказывать можно. Такой ответ ещё больше разозлил геймеров, потому что GDKP-рейды, по мнению многих, не нарушают никаких правил.

Напомним, что 2 марта 2026 года выйдет дополнение World of Warcraft: Midnight. Ранее заместитель геймдиректора Пол Кьюбит рассказал об основных нововведениях, которые ждут игроков.