Продажи серии Silent Hill превысили 14 млн копий
Konami обновила данные о продажах своих игр — информация актуальна на конец декабря 2025 года. Тираж серии Silent Hill превысил 14 миллионов копий. При этом ещё в конце сентября франшиза насчитывала 13 миллионов продаж — ещё одного миллиона помогли достичь Silent Hill 2 Remake и прошлогодняя Silent Hill f.
У Metal Gear за последние три месяца 2025 года успехи оказались гораздо скромнее. К концу декабря тираж серии насчитывал 65,5 млн копий — примерно на 400 тысяч больше, чем в сентябре. В целом же «лидеры» портфолио Konami выглядят следующим образом:
- Metal Gear — 65,5 млн копий с 1987 года;
- Yu-Gi-Oh! — 32,5 млн копий с 1998 года;
- PAWAFURU PUROYAKYU — 26,3 млн копий с 1994 года;
- Momotaro Dentetsu — 19,9 млн копий с 1988 года;
- Silent Hill — 14 млн копий с 1999 года;
- eFootball — 950 млн загрузок и продаж с 1995 года.
В дальнейшем Konami должна сделать упор на серию Silent Hill. Японская компания надеется выпускать новые части ежегодно. Не исключено, что в 2026 году поклонников хорроров ждёт Silent Hill: Townfall. Согласно инсайдерам, релиз игры может состояться уже 26 марта.
Планы по Metal Gear остаются более расплывчатыми. Последней игрой серии стала Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейк третьей части. За первые сутки с момента выхода в августе 2025 года тираж превысил миллион копий.