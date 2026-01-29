Версия Dispatch для Nintendo Switch вышла с цензурой в некоторых сценах

Студия AdHoc выпустила игру Dispatch на консолях Nintendo Switch первого и второго поколения. Однако версия для экосистемы Nintendo получила ряд ограничений, сообщает портал DTF.

На платформах компании в игре по умолчанию активирован режим цензуры, который невозможно отключить. Разработчики подчеркивают, что изменения не затрагивают ключевой сюжет и геймплей, а их внедрение связано с требованиями и политикой Nintendo.

Dispatch на оригинальной Switch запускается в разрешении 720p с частотой 30 кадров в секунду, тогда как версия для Switch 2 предлагает 1440p и 60 fps. Объем загружаемых данных составляет 11 ГБ для Switch и 27 ГБ для Switch 2.

Игра вышла на консолях Nintendo 28 января по цене $30 или €30 в зависимости от региона. Владельцам обеих версий консоли доступна обратная совместимость.

Dispatch — эпизодическая приключенческая игра, состоящая из восьми эпизодов. Проект получил крайне положительные отзывы от игроков и критиков: на Metacritic у игры всеобщее одобрение от критиков, а на OpenCritic 94% рецензентов рекомендовали игру.

