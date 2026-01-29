Sony разрешит бесплатно забрать Undisputed и еще три игры

Компания Sony анонсировала раздачу игр для пользователей базового тарифа PlayStation Plus Essential в феврале. Сообщение появилось в блоге PlayStation.

Главной новинкой месяца станет Undisputed для PS5 — симулятор бокса от Deep Silver. В игре представлены более 70 лицензированных бойцов, есть разветвленная система характеристик и карьерный режим, в котором игрок проходит путь от любительских поединков до чемпионского титула.

Также в подборку войдет Subnautica: Below Zero для PS5 и PS4 — самостоятельное ответвление серии Subnautica, посвященное выживанию и исследованию подводного мира в арктическом регионе планеты 4546B.

Третьей игрой станет Ultros (PS5, PS4) — психоделическая метроидвания, сочетающая сражения с элементами садоводства. Завершает список Ace Combat 7: Skies Unknown для PS4 — актуальная часть культовой серии авиасимуляторов.

Все перечисленные игры можно будет будет добавить в библиотеку с 3 февраля. После этого доступ к ним сохранится на весь срок действия активной подписки PS Plus уровня Essential и выше.

