Магазины в США начали прятать оперативную память и видеокарты

Крупная розничная сеть Costco ужесточила меры безопасности в торговых залах, изменив формат демонстрации игровых компьютеров. Ритейлер начал убирать модули оперативной памяти и видеокарты из витринных образцов, сообщает Videocardz со ссылкой на сообщения пользователей и сотрудников сети.

© Газета.Ru

Решение было принято после серии краж дорогостоящих комплектующих непосредственно из работающих демонстрационных систем. Из-за компактных размеров, высокой стоимости и устойчивого спроса на вторичном рынке видеокарты и модули оперативной памяти стали основной целью злоумышленников.

В результате в магазинах появились демонстрационные системные блоки с активной подсветкой и вентиляторами без ключевых компонентов внутри — соответствующие слоты на материнских платах остаются пустыми. По словам сотрудников сети, случаи хищений неоднократно фиксировались камерами видеонаблюдения, что и подтолкнуло компанию к пересмотру практики экспонирования техники.

Наиболее ценные комплектующие теперь хранятся вне торговых залов, что, по оценке ритейлера, поможет существенно снизить риски повторных краж и не отказываться от наглядной демонстрации продукции покупателям.

