DTF: в России представили Atomic Heart Ultimate Edition до официального анонса

В российской рознице появились предзаказы Atomic Heart: Ultimate Edition для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, несмотря на отсутствие официального анонса со стороны разработчиков. На это обратил внимание портал DTF. О существовании Ultimate Edition стало известно еще в начале января, когда страница издания была замечена на сайте Amazon. Там же появились описание комплекта и бокс-арт. Теперь предзаказы на новое издание открыты и в России: магазин Videoigr.net предлагает версию для PS5 и Xbox Series X по цене 3990 рублей. Дата выхода при этом не указана. Согласно описанию, Atomic Heart: Ultimate Edition включает основную игру, пропуск ко всем выпущенным дополнениям, набор косметических предметов, а также цифровой артбук. Студия Mundfish ранее анонсировала выход финального сюжетного DLC для Atomic Heart, релиз которого запланирован на весну. Официальная презентация Ultimate Edition, вероятно, состоится ближе к выходу заключительного дополнения. "Затишье подходит к концу. Подступает настоящая буря. Чтобы бросить вызов ХРАЗу, П-3 и Близняшке предстоит отправиться в самое засекреченное место Предприятия 3826, где их будет ждать битва за судьбу всего мира", — гласит описание заключительного дополнения.