BC.Game с s1mple выиграла Legacy на IEM Krakow 2026 по CS 2

BC.Game успешно начала выступление в стадии Play-In турнира IEM Krakow 2026. В стартовом матче команда Александра s1mple Костылева обыграла бразильский состав Legacy со счётом 2:0.

Первая карта Overpass началась для фаворита неудачно: после первой половины BC.Game уступала 2:10. Однако ростер сумел совершить камбэк и вырвать победу в овертаймах — 16:13. На второй карте Inferno преимущество было подавляющим: соперника разгромили со счётом 13:1.

Ярким моментом встречи стал финальный раунд, в котором s1mple выиграл клатч в ситуации 1 против 4. Для легендарного снайпера это первый подобный хайлайт на LAN-турнирах с IEM Cologne 2022.

Победа позволила BC.Game пройти дальше по верхней сетке квалификации. Legacy продолжит борьбу в нижней части турнирной таблицы. Стадия Play-In проходит с 28 по 30 января в Кракове, а основная часть ивента стартует 31 января.