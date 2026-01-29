Продажи видеокарт NVIDIA обрушились в десять раз

Резкий рост цен на видеокарты NVIDIA начал отражаться на розничных продажах, что привело к спаду спроса. Об этом сообщает WCCFTech.

Согласно еженедельной статистике немецкого ритейлера Mindfactory, за последнюю неделю было продано всего 20 видеокарт RTX 5060 Ti в версиях на 8 и 16 ГБ видеопамяти. Более дорогая модификация, вероятно, не нашла покупателей вовсе. При этом месяц назад недельные продажи этой модели достигали примерно 200 единиц.

На фоне этого решения AMD стали востребованнее. Так, за неделю было реализовано 230 видеокарт Radeon RX 9060 XT, что превышает показатели RTX 5060 Ti более чем в десять раз. Эта модель заняла второе место по популярности в сети, уступив Radeon RX 9070 XT, продажи которой достигли 455 единиц.

В целом расстановка сил в Mindfactory сместилась в пользу AMD. По итогам недели ее доля в продажах видеокарт составила 62,7%, тогда как NVIDIA заняла 34,2% рынка. На долю Intel пришлось 3,1%. Месяц назад доли распределялись иначе: AMD контролировала 55,3% продаж, NVIDIA — 40,8%, Intel — около 4%.

