В феврале в PS Plus подарят Subnautica: Below Zero, Ace Combat 7 и еще две игры

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в феврале 2026 года. Все игры можно будет забрать с 3 февраля.

В этот раз геймеров ждут два хита — выживач Subnautica: Below Zero и авиасимулятор Ace Combat 7: Skies Unknown от Capcom. Всего в этот раз игрокам раздадут четыре проекта.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в феврале 2026 года