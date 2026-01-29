AOC представила Mini LED монитор с частотой обновления 330 Гц

AOC представила игровой монитор AGON AG275UXM2 с Mini LED-подсветкой и разрешением 4K. Устройство оснащено 2304 зонами локального затемнения, что обеспечивает высокий уровень контрастности и точную передачу деталей.

Пиковая яркость достигает 1600 нит в режиме HDR, тогда как при воспроизведении SDR-контента она составляет до 600 нит.

Особенности

AGON AG275UXM2 получил 27-дюймовую QD Mini LED-панель с удвоенным количеством зон затемнения по сравнению с предыдущими моделями. Это позволяет заметно улучшить детализацию в тёмных сценах и повысить общую глубину изображения.

Монитор использует матрицу с нативным разрешением 4K и частотой обновления 160 Гц, а время отклика составляет 0,5 мс по стандарту MPRT. При снижении разрешения до 1080p устройство способно работать с частотой до 330 Гц, при этом задержка уменьшается до 0,3 мс.

В части интерфейсов монитор оснащён DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 с пропускной способностью до 48 ГБит/с, двумя портами USB 3.2 Gen 1, а также USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью до 65 Вт. Дополнительно предусмотрены встроенный KVM-переключатель и прочная регулируемая подставка для удобной повседневной эксплуатации.

Сроки выхода и цена

AGON AG275UXM2 уже поступил в продажу на китайском рынке. Цена новинки составляет 3 999 юаней (около $475). Информации о выходе монитора на других рынках пока нет.