NextGear представила ПК, становящийся прозрачным нажатием одной кнопки

NextGear представила необычные игровые ПК Clear Shift. Они могут быстро менять свой внешний облик.

© Ferra.ru

Хоть корпус Clear Shift оснащён прозрачными стеклянными панелями, у него есть особенность — специальная кнопка. В одном режиме стекло прозрачно, в другом оно матовое. Магия.

© NextGear

Clear Shift, правда, продается лишь в составе готовых сборок NextGear. И только в Японии. Как заметили СМИ, сборки производитель продает от 164 800 иен (около 1070 долларов) за Ryzen 5 4500 и RTX 3050, вплоть до Ryzen 7 7700 и Radeon RX 9060XT, но уже за 264 800 иен (около 1719 долларов).

Возможно, в какой-то момент компания выставит корпус на продажу отдельно.