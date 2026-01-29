Шутер Highguard теперь недоступен в российском Steam
26 января состоялся релиз сетевого шутера от студии Wildlight Entertainment под названием Highguard. Спустя два дня игра перестала быть доступна для российских аккаунтов Steam.
Что стало причиной закрытия доступа в российском регионе, пока неизвестно — изначально проект запускался у пользователей из РФ. При этом у шутера с самого начала не было русской локализации.
Highguard — это командный сетевой шутер, в котором игроки выступают в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия. Герои бросаются в бой, чтобы сразиться с другими Стражами в попытке завладеть Сокрушителем Щитов. Проект представили на церемонии The Game Awards 2025 — тогда шутер столкнулся с обильной критикой из-за того, что он стал закрывающим анонсом всего ивента. Ведущий Джефф Кили лично поручился за проект и не раз отмечал, что Highguard удивит игроков на релизе.
Игра от бывших авторов Titanfall и Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series.