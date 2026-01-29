Еврокомиссия рассмотрит требование сохранить доступ к купленным играм

Инициатива Stop Killing Games, направленная на защиту доступа к уже купленным видеоиграм, преодолела порог в один миллион подписей и будет официально рассмотрена Европейской комиссией. Об этом говорится в сообщении ЕК.

© Газета.Ru

Петиция собрала необходимое количество подписей как минимум в 24 странах Евросоюза, что в соответствии с регламентом обязывает ведомство дать официальный ответ и провести формальное рассмотрение инициативы.

Проект Stop Killing Games был запущен в июне 2024 года. Поводом стало решение Ubisoft отключить серверы гоночной аркады The Crew, которая ранее продавалась за полную стоимость. После закрытия серверов пользователи полностью утратили возможность играть в купленный продукт.

В Еврокомиссии отметили, что инициатива собрала 1 294 188 подписей. В течение шести месяцев законодатели должны рассмотреть обращение и обозначить возможные шаги по защите интересов заявителей. Хотя сам факт рассмотрения не влечет автоматических законодательных изменений, он может привести к подготовке рекомендаций или новым регуляторным инициативам.

Ранее геймер подал в суд на создателей Fortnite и Minecraft из-за игромании.