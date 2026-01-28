Как выполнить квест The League в Arc Raiders: гайд

В Arc Raiders появились новые задания, по большей части связанные с исследованием роботов и поиском данных. Квест The League по настроению куда более легкий — он предложит игрокам помочь с созданием футбольной команды в Сперанце. А для этого нужно сфотографировать референс-материалы (футбольные ворота и журнал), найти велосипедный насос и, конечно же, мяч. Портал PC Gamer рассказал, как выполнить этот квест.

© Steam

Найти киоск с футбольным журналом можно на северном конце станции Марано на северо-западе Погребенного города. На станции стоят два киоска, но открыт только тот, что на севере. Пройдите внутрь и увидите уведомление, что его можно сфотографировать.

Для того, чтобы забрать велосипедный насос, выйдите из киоска и подойдите к велосипеду, который прислонен к северной стене, у передней части киоска. У вас в инвентаре появится предмет — его нужно вынести из матча и отдать Аполлону. Но если в вашем хранилище уже есть велосипедный насос, можно отдать и его; просто этот способ гарантирован для тех, у кого насоса нет.

Далее — футбольные ворота и мяч. Их найти гораздо проще, потому что задание примерно говорит, где искать. Ворота стоят в восточной части водонапорных башен в юго-западном углу дамбы, прямо рядом с башней.

Наконец, сдутый футбольный мяч лежит в маленькой металлической коробке в траве между воротами и башней. Как и с велосипедным насосом, технически мяч можно найти где угодно, но он гарантированно появится в этом месте.