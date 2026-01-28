Саудовская Аравия обошла Китай и США по сумме призовых в киберспорте

Ранее аналитический сервис Esports Charts представил итоговую статистику по распределению призовых фондов на турнирах за прошедший год. Главным итогом отчета стала смена глобального лидера: Саудовская Аравиязаняла первое место, инвестировав в индустрию рекордные суммы.

© кадр из игры

Тройка лидеров

Суммарно на турнирах, организованных или профинансированных Саудовской Аравией, в 2025 году было разыграно $39,66 млн. Этот показатель позволил стране обойти традиционных гигантов рынка:

Китай занял вторую строчку с показателем $34,82 млн.

США замкнули тройку лидеров с результатом $23,12 млн.

Топ-10 стран по призовым за 2025 год:

Саудовская Аравия — $39,66 млн

Китай — $34,82 млн

США — $23,12 млн

Румыния — $7,79 млн

Франция — $7,57 млн

Таиланд — $7,11 млн

Канада — $5,28 млн

Германия — $5,22 млн

Южная Корея — $5,03 млн

Япония — $4,28 млн

Помимо странового рейтинга, аналитики отметили достижения отдельных личностей. Российский киберспортсмен и стример Роман «Ramzes666» Кушнарев попал в топ-10 самых популярных комьюнити-кастеров 2025 года, заняв 9-ю строчку в мировом зачете.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия не планирует сбавлять обороты. На предстоящем Esports World Cup (EWC) 2026 только на дисциплину Dota 2 будет выделено $2 млн, что подтверждает долгосрочную стратегию региона.