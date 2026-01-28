Саудовская Аравия обошла Китай и США по сумме призовых в киберспорте за 2025 год
Ранее аналитический сервис Esports Charts представил итоговую статистику по распределению призовых фондов на турнирах за прошедший год. Главным итогом отчета стала смена глобального лидера: Саудовская Аравиязаняла первое место, инвестировав в индустрию рекордные суммы.
Тройка лидеров
Суммарно на турнирах, организованных или профинансированных Саудовской Аравией, в 2025 году было разыграно $39,66 млн. Этот показатель позволил стране обойти традиционных гигантов рынка:
Китай занял вторую строчку с показателем $34,82 млн.
США замкнули тройку лидеров с результатом $23,12 млн.
Топ-10 стран по призовым за 2025 год:
- Саудовская Аравия — $39,66 млн
- Китай — $34,82 млн
- США — $23,12 млн
- Румыния — $7,79 млн
- Франция — $7,57 млн
- Таиланд — $7,11 млн
- Канада — $5,28 млн
- Германия — $5,22 млн
- Южная Корея — $5,03 млн
- Япония — $4,28 млн
Помимо странового рейтинга, аналитики отметили достижения отдельных личностей. Российский киберспортсмен и стример Роман «Ramzes666» Кушнарев попал в топ-10 самых популярных комьюнити-кастеров 2025 года, заняв 9-ю строчку в мировом зачете.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия не планирует сбавлять обороты. На предстоящем Esports World Cup (EWC) 2026 только на дисциплину Dota 2 будет выделено $2 млн, что подтверждает долгосрочную стратегию региона.