Все дополнения для Crusader Kings III теперь доступны по подписке

Разработчики Crusader Kings 3 добавили возможность получить доступ ко всем дополнениям при помощи одной подписки.

© кадр из игры

Оформить её могут все обладатели базовой версии игры. Геймерам станут доступны все DLC, включая последнее All Under Haven. Цена варьируется от продолжительности. За месяц в Steam придётся отдать 619 рублей, а за полгода — 1759. При этом Crusader Kings III: Collection со всеми дополнениями обойдётся в 13 тысяч рублей.

Авторы Crusader Kings III отметили, что посмотрели на аналогичные услуги в Hearts of Iron IV и Europa Universalis IV, после чего решили сделать подписку на DLC и для своей игры.

Ранее создатели Europa Universalis IV объявили, что подписчики будут получать не только уже вышедшие, но и все будущее контентные нововведения. Сейчас сервис обойдётся в 449 рублей за месяц или 829 рублей за три месяца. Подписка на Hearts of Iron IV стоит ровно столько же.