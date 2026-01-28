Все дополнения для Crusader Kings III теперь доступны по подписке
Разработчики Crusader Kings 3 добавили возможность получить доступ ко всем дополнениям при помощи одной подписки.
Оформить её могут все обладатели базовой версии игры. Геймерам станут доступны все DLC, включая последнее All Under Haven. Цена варьируется от продолжительности. За месяц в Steam придётся отдать 619 рублей, а за полгода — 1759. При этом Crusader Kings III: Collection со всеми дополнениями обойдётся в 13 тысяч рублей.
Авторы Crusader Kings III отметили, что посмотрели на аналогичные услуги в Hearts of Iron IV и Europa Universalis IV, после чего решили сделать подписку на DLC и для своей игры.
Ранее создатели Europa Universalis IV объявили, что подписчики будут получать не только уже вышедшие, но и все будущее контентные нововведения. Сейчас сервис обойдётся в 449 рублей за месяц или 829 рублей за три месяца. Подписка на Hearts of Iron IV стоит ровно столько же.