В Minecraft добавят детенышей водных животных

Разработчики Minecraft уже рассказывали, что в грядущих обновлениях младенцы животных получат собственные модельки. Но на анонсированных видах они не остановились.

© кадр из игры

Карапузы будут и среди водных обитателей. Авторы создадут мини-версии черепашек, дельфинов, кальмаров, светящихся кальмаров и аксолотлей. Более того, игроки получат инструмент, который позволит навсегда сохранять детёнышей в их микроскопическом виде. Достаточно будет найти одуванчик, соединить его с золотыми слитками, и маленькие обитатели вашего мира застынут, не будут расти.

Некоторые взрослые версии животных до сих пор не упоминались в новостях о создании моделей детёнышей. А часть их тех, над которыми разработчики уже трудятся, доступны в тестовой версии. Когда именно выйдет обновление с малышами, на данный момент неизвестно.

Напомним, что в конце декабря в Minecraft вышло дополнение с персонажами сериала «Очень странные дела». Оно включает четырёх персонажей шоу со своими уникальными способностями: Уилла, Дастина, Майка и Одиннадцать.