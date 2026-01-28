Создатели Highguard назвали причину длительного молчания после анонса шутера

Старт условно-бесплатного шутера Highguard «удался на славу», заявил Дасти Уэлч — глава Wildlight Entertainment и бывший геймдиректор Apex Legends. В свежем интервью разработчик поделился подробностями создания нашумевшей новинки, вышедшей 26 января. Её всегда хотели сделать шутером с «сюрпризом».

© кадр из игры

Уэлч напомнил, что Highguard представили в конце The Game Awards 2025. Поговаривают, что место игре предоставили бесплатно. И разработчик признаёт, что многие сотрудники Wildlight знают Джеффа Кили со времён Titanfall — шоумен хотел завершить свою церемонию неожиданной игрой от независимой студии. Highguard идеально подошла по этим параметрам.

Однако создатели Highguard длительное время хранили молчание после анонса, что даже вызвало беспокойство игроков. Как объяснил Дасти Уэлч, это был изначальный план студии — показывать работу не словами, а делом.

«То, на чём мы фокусируемся как студия — это то, что мы можем контролировать, а именно создание отличной игры, в которую мы любим играть сами. Верить в неё и затем выпускать, быть гибкими, чтобы вести открытый диалог с аудиторией и уметь приспосабливаться», — поделился глава Wildlight Entertainment.

Также Уэлч учёл опыт релиза Apex Legends — в Respawn Entertainment королевскую битву выпустили как «готовый» продукт. В случае с Highguard у разработчиков уже есть ранее опубликованный план годовой поддержки — либо полностью завершённый контент, либо находящийся на финальных этапах создания. К слову, уже сейчас авторы шутера трудятся над расширением настроек.

Дебютный трейлер Highguard столкнулся с критикой, а саму игру сравнивали с закрытой Concord. Геймдиректор Чад Гренье признался, что команда видела негативные отзывы, однако их компенсируют «замечательные комментарии». Также разработчик хвалится составом Wildlight — свыше 60 сотрудников в своё время помогали с запуском Apex Legends и Titanfall.