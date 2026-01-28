Сотрудники Ubisoft анонсировали забастовку из-за сокращений

Сотрудники Ubisoft во Франции объявили о проведении забастовки на фоне планов компании по дальнейшему сокращению расходов и персонала. Об этом сообщает издание Les Echos.

© Газета.Ru

Все основные профсоюзы, представленные в Ubisoft, договорились о совместной акции протеста, которая запланирована на период с 10 по 12 февраля. Французские подразделения также координируют действия с зарубежными коллегами, чтобы придать протесту международный масштаб.

Поводом для забастовки стало заявление руководства Ubisoft о запуске новой программы жесткой экономии. Компания намерена сократить постоянные издержки как минимум на €200 млн в течение ближайших двух лет, что, как ожидается, приведет к новым увольнениям. В начале недели Ubisoft начала обсуждение возможной коллективной добровольной программы увольнений во Франции, которая может затронуть до 200 сотрудников головного офиса в Сен-Манде, что составляет около пятой части его штата.

Эти меры последовали на фоне уже продолжающихся сокращений и закрытия отдельных студий. С конца первой половины 2022 финансового года численность сотрудников Ubisoft по всему миру сократилась почти на 20% и опустилась ниже 17 тыс. человек.

Прежде Ubisoft также выпустила очередное уведомление о снижении прибыли, четвертое за последние три года. Компания остановила разработку шести проектов, включая ожидаемый ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, сославшись на недостаточное качество игр.

Ранее геймер подал в суд на создателей Fortnite и Minecraft из-за того, что стал игроманом.