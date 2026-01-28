Новая студия Activision может делать конкурента GTA и Cyberpunk в духе городского фэнтези
Известный инсайдер eXtas1s раскрыл «эксклюзивные» подробности игры за авторством Elsewhere Entertainment, новой студии Activision. Всё это, конечно же, слухи до официального подтверждения.
По данным eXtas1s, команда Elsewhere Entertainmen работает над ролевой игра от третьего лица в открытом мире. Её особенности:
- современный сеттинг с фэнтези-элементами (магия, существа) — что-то вроде городского фэнтези;
- потенциальный конкурент играм вроде GTA и Cyberpunk;
- боевая система, которая строится на плавном передвижении, паркуре, использовании различного оружия, ближнем бое и магии (заклинания);
- реалистичная физика разрушений;
- реалистичная система вождения с реалистичным транспортом и погонями;
- мультиплеерные функции.
Elsewhere Entertainment открыли в Польше в 2024 году. В студии работают ветераны «Ведьмака», Cyberpunk 2077, The Last of Us и Uncharted. Они делают крупнобюджетную игру по новой IP с упором на повествование, которая должна помочь «создать франшизу с долговечным наследием».