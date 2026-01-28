Новая студия Activision может делать конкурента GTA и Cyberpunk

Известный инсайдер eXtas1s раскрыл «эксклюзивные» подробности игры за авторством Elsewhere Entertainment, новой студии Activision. Всё это, конечно же, слухи до официального подтверждения.

© кадр из игры

По данным eXtas1s, команда Elsewhere Entertainmen работает над ролевой игра от третьего лица в открытом мире. Её особенности:

современный сеттинг с фэнтези-элементами (магия, существа) — что-то вроде городского фэнтези;

потенциальный конкурент играм вроде GTA и Cyberpunk;

боевая система, которая строится на плавном передвижении, паркуре, использовании различного оружия, ближнем бое и магии (заклинания);

реалистичная физика разрушений;

реалистичная система вождения с реалистичным транспортом и погонями;

мультиплеерные функции.

Elsewhere Entertainment открыли в Польше в 2024 году. В студии работают ветераны «Ведьмака», Cyberpunk 2077, The Last of Us и Uncharted. Они делают крупнобюджетную игру по новой IP с упором на повествование, которая должна помочь «создать франшизу с долговечным наследием».