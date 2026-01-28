Авторы Monster Hunter Wilds исправили ошибку, которая перегружала процессор

Разработчики Monster Hunter Wilds выпустили хотфикс с исправлением ошибки, на которую обратили внимание игроки.

© кадр из игры

Моддер заметил, что игра постоянно ведёт проверку на наличие различных DLC, из-за чего нагрузка на процессор растёт. В Capcom перепроверили информацию и заявили, что причина иная. В патчноуте рассказали, что система проверяла число доступных предметов, которые не забрали у торговцев. Из-за этого в хабе возникали проблемы с производительностью, но теперь ошибку исправили.

Capcom также поработала над текстурами, чтобы они не просели визуально, но меньше нагружали систему. А ещё добавили расширенные настройки графики.

Следующее обновление, которое должно улучшить производительность, планируют выпустит в феврале. А предыдущее уже оценили специалисты из Digital Foundry. Они заметили, что на видеокартах с 8 ГБ видеопамяти быстродействие улучшилось, но текстуры стали «мыльными».

Ранее стало известно, что тираж Monster Hunter Wilds превысил 11 млн копий. Правда, темпы продаж очень сильно снизились, и за девять месяцев реализовали лишь миллион.

